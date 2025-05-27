Что такое Clanker Index (CLX)

Clanker – это набор смарт-контрактов, создающих рынки токенов, которые вознаграждают создателей токенов.

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Clanker Index Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Clanker Index, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена CLX в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Clanker Index.

История цен Clanker Index

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CLX на местную валюту

1 CLX к VND ₫ 35 512,785 1 CLX к AUD A$ 2,1329 1 CLX к GBP ￡ 1,01105 1 CLX к EUR € 1,20495 1 CLX к USD $ 1,385 1 CLX к MYR RM 5,8447 1 CLX к TRY ₺ 53,9042 1 CLX к JPY ¥ 198,3597 1 CLX к RUB ₽ 110,61995 1 CLX к INR ₹ 118,18205 1 CLX к IDR Rp 22 338,70655 1 CLX к PHP ₱ 76,8121 1 CLX к EGP ￡E. 69,01455 1 CLX к BRL R$ 7,8391 1 CLX к CAD C$ 1,89745 1 CLX к BDT ৳ 168,73455 1 CLX к NGN ₦ 2 191,44395 1 CLX к UAH ₴ 57,5883 1 CLX к VES Bs 130,19 1 CLX к PKR Rs 390,02985 1 CLX к KZT ₸ 705,1866 1 CLX к THB ฿ 45,33105 1 CLX к TWD NT$ 41,4946 1 CLX к AED د.إ 5,08295 1 CLX к CHF Fr 1,1357 1 CLX к HKD HK$ 10,84455 1 CLX к MAD .د.م 12,70045 1 CLX к MXN $ 26,6197

Источники Clanker Index

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Clanker Index Какова цена Clanker Index (CLX) сегодня? Текущая цена Clanker Index (CLX) составляет 1,385 USD . Какова рыночная капитализация Clanker Index (CLX)? Текущая рыночная капитализация Clanker Index составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения CLX на его рыночную цену в реальном времени 1,385 USD . Каково оборотное предложение Clanker Index (CLX)? Текущее оборотное предложение Clanker Index (CLX) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Clanker Index (CLX)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Clanker Index (CLX) составляет 2,02 USD . Каков 24-часовой объем торгов Clanker Index (CLX)? 24-часовой объем торгов Clanker Index (CLX) составляет $ 5,46K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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