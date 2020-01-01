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Технический анализ Yei Finance (CLO) за сегодня

Технический анализ Yei Finance (CLO) за сегодня

Страница анализа Yei Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CLO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Yei Finance ниже.

Изменение цены Yei Finance (CLO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09999---27,77%-61,45%-8,39%
Узнайте больше о цене Yei Finance

Технические индикаторы Yei Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Yei Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 6
Покупка 13
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 3Покупка 11
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1001
0,1001
R2
0,1001
0,1
R1
0,1
0,1
PP
0,1
0,1
S1
0,0999
0,0999
S2
0,0999
0,0999
S3
0,0998
0,0999

Рыночные сигналы Yei Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,98M
$6,02 M
$7,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,15 M
7-дневные активные продажи
$0,15 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Yei Finance

Чистый притокЦена CLOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CLO/USDT
$0,09999
$0,09999$0,09999
-20,36%
1.28M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CLO в USD

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CLO
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USD

1 CLO = 0,09999 USD

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