Технический анализ Yei Finance (CLO) за сегодня Страница анализа Yei Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CLO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Yei Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Yei Finance (CLO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,09999 -- -27,77% -61,45% -8,39%

Технические индикаторы Yei Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Yei Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 6 Покупка 13 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 3 Покупка 11 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1001 0,1001 R2 0,1001 0,1 R1 0,1 0,1 PP 0,1 0,1 S1 0,0999 0,0999 S2 0,0999 0,0999 S3 0,0998 0,0999

Рыночные сигналы Yei Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,98M $6,02 M $7,00 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,07 M 3-дневные активные продажи $0,06 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,15 M 7-дневные активные продажи $0,15 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Yei Finance Чистый приток Цена CLOUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Yei Finance (CLO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Yei Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CLO / USDT $0,09999 $0,09999 $0,09999 -20,36% 1.28M (USDT) Торговля