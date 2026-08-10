Технический анализ tokenbot (CLANKER) за сегодня Страница анализа tokenbot предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CLANKER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе tokenbot ниже. Регистрация

Изменение цены tokenbot (CLANKER) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $13,25 -- +7,28% -15,39% -49,06%

Технические индикаторы Tokenbot

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tokenbot на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 1 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 13,2766 13,2733 R2 13,2733 13,2695 R1 13,2666 13,2671 PP 13,2633 13,2633 S1 13,2566 13,2595 S2 13,2533 13,2571 S3 13,2466 13,2533

Рыночные сигналы Tokenbot Текущий чистый объем открытых ордеров -0,07M $1,65 M $1,72 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,06 M 7-дневные активные продажи $0,06 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Tokenbot Чистый приток Цена CLANKERUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 13,30 2026-08-09 $0,02 M 13,11 2026-08-08 $0,01 M 12,76 2026-08-07 $0,02 M 12,60 2026-08-06 $0,01 M 12,49 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте tokenbot (CLANKER) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы tokenbot в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CLANKER / USDT $13,25 $13,25 $13,25 +1,14% 6.05K (USDT) Торговля