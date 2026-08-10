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Технический анализ tokenbot (CLANKER) за сегодня

Технический анализ tokenbot (CLANKER) за сегодня

Страница анализа tokenbot предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CLANKER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе tokenbot ниже.

Изменение цены tokenbot (CLANKER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$13,25--+7,28%-15,39%-49,06%
Узнайте больше о цене tokenbot

Технические индикаторы Tokenbot

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tokenbot на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
13,2766
13,2733
R2
13,2733
13,2695
R1
13,2666
13,2671
PP
13,2633
13,2633
S1
13,2566
13,2595
S2
13,2533
13,2571
S3
13,2466
13,2533

Рыночные сигналы Tokenbot

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,07M
$1,65 M
$1,72 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Tokenbot

Чистый притокЦена CLANKERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M13,30
2026-08-09$0,02 M13,11
2026-08-08$0,01 M12,76
2026-08-07$0,02 M12,60
2026-08-06$0,01 M12,49

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CLANKER/USDT
$13,25
$13,25$13,25
+1,14%
6.05K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CLANKER в USD

Сумма

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 13,25 USD

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