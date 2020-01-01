Токеномика CloudAI (CLAI) Откройте для себя ключевую информацию о CloudAI (CLAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CloudAI (CLAI) CloudAI – это децентрализованный облачный ускоритель, обеспечивающий эффективные и экономичные вычисления на основе искусственного интеллекта. Запущенный в 2024 году, он объединяет децентрализованную архитектуру, управление ресурсами на основе ИИ и криптографическую безопасность для оптимизации операций. Используя смарт-контракты, CloudAI обеспечивает справедливое и прозрачное распределение ресурсов, а его модель совместного использования ресурсов вхолостую снижает затраты и расширяет применение ИИ в глобальном масштабе. Официальный сайт: https://cloudai-pro.org/ Whitepaper: https://cloudai-6.gitbook.io/cloudai-white-paper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x2319C143a0c31368BA9ff1BE849dCfE6eFF9b25d Купить CLAI сейчас!

Токеномика и анализ цен CloudAI (CLAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CloudAI (CLAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5 $ 5 $ 5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000000000000000000000026 $ 0,000000000000000000000026 $ 0,000000000000000000000026 Узнайте больше о цене CloudAI (CLAI)

Токеномика CloudAI (CLAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CloudAI (CLAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLAI, изучите текущую цену CLAI!

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