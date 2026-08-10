Технический анализ CHR (CHR) за сегодня Страница анализа CHR предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CHR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CHR ниже. Регистрация

Изменение цены CHR (CHR) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01428 -- +11,56% -7,58% -48,34%

Технические индикаторы CHR

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CHR на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 5 Покупка 10 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 2 Покупка 8 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01429 0,01428 R2 0,01428 0,01427 R1 0,01427 0,01427 PP 0,01426 0,01426 S1 0,01425 0,01425 S2 0,01424 0,01425 S3 0,01423 0,01424

Рыночные сигналы CHR Текущий чистый объем открытых ордеров -0,18M $1,58 M $1,76 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,08 M 3-дневные активные продажи $0,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,12 M 7-дневные активные продажи $0,12 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала CHR Чистый приток Цена CHRUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,01 2026-08-09 $0,03 M 0,01 2026-08-08 $0,01 M 0,01 2026-08-07 -$0,04 M 0,01 2026-08-06 $0,03 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте CHR (CHR) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CHR в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CHR / USDT $0,01428 $0,01428 $0,01428 -2,39% 3.55M (USDT) Торговля