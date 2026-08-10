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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CHR, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CHR, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ CHR (CHR) за сегодня

Технический анализ CHR (CHR) за сегодня

Страница анализа CHR предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CHR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CHR ниже.

Изменение цены CHR (CHR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01428--+11,56%-7,58%-48,34%
Узнайте больше о цене CHR

Технические индикаторы CHR

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CHR на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 5
Покупка 10
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01429
0,01428
R2
0,01428
0,01427
R1
0,01427
0,01427
PP
0,01426
0,01426
S1
0,01425
0,01425
S2
0,01424
0,01425
S3
0,01423
0,01424

Рыночные сигналы CHR

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,18M
$1,58 M
$1,76 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала CHR

Чистый притокЦена CHRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,01
2026-08-09$0,03 M0,01
2026-08-08$0,01 M0,01
2026-08-07-$0,04 M0,01
2026-08-06$0,03 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CHR/USDT
$0,01428
$0,01428$0,01428
-2,39%
3.55M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CHR в USD

Сумма

CHR
CHR
USD
USD

1 CHR = 0,01428 USD

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