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Технический анализ Just a chill guy (CHILLGUY) за сегодня

Технический анализ Just a chill guy (CHILLGUY) за сегодня

Страница анализа Just a chill guy предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CHILLGUY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Just a chill guy ниже.

Изменение цены Just a chill guy (CHILLGUY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,011--+19,24%+9,63%-42,90%
Узнайте больше о цене Just a chill guy

Технические индикаторы Just a chill guy

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Just a chill guy на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 13
Покупка 2
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 8Нейтрально 5Покупка 1
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 8Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01103
0,01103
R2
0,01103
0,01102
R1
0,01102
0,01102
PP
0,01102
0,01102
S1
0,01101
0,01101
S2
0,01101
0,01101
S3
0,011
0,01101

Рыночные сигналы Just a chill guy

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,43M
$6,48 M
$6,91 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,15 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,20 M
7-дневные активные продажи
$0,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Just a chill guy

Чистый притокЦена CHILLGUYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,01
2026-08-09-$0,02 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CHILLGUY/USDT
$0,011002
$0,011002$0,011002
-2,06%
10.06M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CHILLGUY в USD

Сумма

CHILLGUY
CHILLGUY
USD
USD

1 CHILLGUY = 0,011 USD

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