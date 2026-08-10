Технический анализ Just a chill guy (CHILLGUY) за сегодня Страница анализа Just a chill guy предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CHILLGUY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Just a chill guy ниже. Регистрация

Изменение цены Just a chill guy (CHILLGUY) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,011 -- +19,24% +9,63% -42,90%

Технические индикаторы Just a chill guy

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Just a chill guy на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 13 Покупка 2 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 8 Нейтрально 5 Покупка 1 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 3 Нейтрально 8 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01103 0,01103 R2 0,01103 0,01102 R1 0,01102 0,01102 PP 0,01102 0,01102 S1 0,01101 0,01101 S2 0,01101 0,01101 S3 0,011 0,01101

Рыночные сигналы Just a chill guy Текущий чистый объем открытых ордеров -0,43M $6,48 M $6,91 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,15 M 3-дневные активные продажи $0,15 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,20 M 7-дневные активные продажи $0,20 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Just a chill guy Чистый приток Цена CHILLGUYUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,05 M 0,01 2026-08-09 -$0,02 M 0,01 2026-08-08 $0,00 M 0,01 2026-08-07 $0,00 M 0,01 2026-08-06 $0,00 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Just a chill guy (CHILLGUY) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Just a chill guy в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CHILLGUY / USDT $0,011002 $0,011002 $0,011002 -2,06% 10.06M (USDT) Торговля