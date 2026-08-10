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Технический анализ Cheems (CHEEMS) за сегодня

Технический анализ Cheems (CHEEMS) за сегодня

Страница анализа Cheems предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CHEEMS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cheems ниже.

Изменение цены Cheems (CHEEMS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000000529--+5,71%+12,52%-14,41%
Узнайте больше о цене Cheems

Технические индикаторы Cheems

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cheems на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 19
Нейтрально 2
Покупка 5
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0000005311
0,000000531
R2
0,000000531
0,0000005309
R1
0,0000005309
0,0000005309
PP
0,0000005308
0,0000005308
S1
0,0000005307
0,0000005307
S2
0,0000005306
0,0000005307
S3
0,0000005305
0,0000005306

Рыночные сигналы Cheems

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$1,89 M
$1,93 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Cheems

Чистый притокЦена CHEEMSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,01 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CHEEMS/USDT
$0,000000529
$0,000000529$0,000000529
+2,06%
110.83B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CHEEMS в USD

Сумма

CHEEMS
CHEEMS
USD
USD

1 CHEEMS = 0,00000 USD

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