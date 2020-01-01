Токеномика ChillCoin (CHC) Откройте для себя ключевую информацию о ChillCoin (CHC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ChillCoin (CHC) ChillCoin CHC – это персонаж мемов, который отличается тем, что он очень расслаблен и ни о чем не беспокоится. Вся его атмосфера – это сдержанность, то есть он спокоен, непринужден и не придает значения чему-либо. Официальный сайт: http://chc.mobi Whitepaper: https://maurelles-organization.gitbook.io/chc-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcB9461D8a61d4105d02305843a99BDc59b419f65 Купить CHC сейчас!

Токеномика и анализ цен ChillCoin (CHC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChillCoin (CHC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,13 $ 2,13 $ 2,13 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000000000000000000000125 $ 0,00000000000000000000000125 $ 0,00000000000000000000000125 Узнайте больше о цене ChillCoin (CHC)

Токеномика ChillCoin (CHC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ChillCoin (CHC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHC, изучите текущую цену CHC!

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