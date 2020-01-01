Токеномика ChainGPU (CGPU) Откройте для себя ключевую информацию о ChainGPU (CGPU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ChainGPU (CGPU) Легко получите доступ к глобальным ресурсам GPU. Официальный сайт: https://www.chaingpu.net/ Whitepaper: https://docs.chaingpu.net/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xbaC405E6B93846Cdc809db7af3380746efA2C06F Купить CGPU сейчас!

Токеномика и анализ цен ChainGPU (CGPU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChainGPU (CGPU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,90M $ 18,90M $ 18,90M Исторический максимум: $ 88 $ 88 $ 88 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 1,8895 $ 1,8895 $ 1,8895 Узнайте больше о цене ChainGPU (CGPU)

Токеномика ChainGPU (CGPU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ChainGPU (CGPU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CGPU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CGPU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGPU, изучите текущую цену CGPU!

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История цены ChainGPU (CGPU) Анализ истории цены CGPU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CGPU прямо сейчас!

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