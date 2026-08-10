Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Centrifuge, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Centrifuge, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о CFG

Информация о цене CFG

Что такое CFG

Whitepaper CFG

Официальный сайт CFG

Токеномика CFG

Прогноз цен CFG

История CFG

Руководство по покупке CFG

Конвертер валют CFG в фиат

CFG на споте

Фьючерсы CFG USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Centrifuge (CFG) за сегодня

Технический анализ Centrifuge (CFG) за сегодня

Страница анализа Centrifuge предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CFG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Centrifuge ниже.

Изменение цены Centrifuge (CFG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1669---3,75%-13,12%-40,80%
Узнайте больше о цене Centrifuge

Технические индикаторы Centrifuge

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Centrifuge на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 8
Покупка 11
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 8
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 6Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1667
0,1666
R2
0,1666
0,1666
R1
0,1666
0,1666
PP
0,1665
0,1665
S1
0,1665
0,1665
S2
0,1664
0,1665
S3
0,1664
0,1664

Рыночные сигналы Centrifuge

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,30M
$1,56 M
$1,86 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Centrifuge

Чистый притокЦена CFGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,17
2026-08-09-$0,03 M0,17
2026-08-08$0,03 M0,16
2026-08-07-$0,06 M0,16
2026-08-06-$0,04 M0,16

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Centrifuge

Торгуйте Centrifuge (CFG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Centrifuge в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CFG/USDT
$0,167
$0,167$0,167
+1,15%
378.89K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CFG в USD

Сумма

CFG
CFG
USD
USD

1 CFG = 0,1669 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.