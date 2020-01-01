Токеномика Carbon Emission B (CEB) Откройте для себя ключевую информацию о Carbon Emission B (CEB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Carbon Emission B (CEB) CEB – это углеродно-нейтральный экологический токен, который продвигает концепцию углеродной нейтральности и защиты окружающей среды через свой механизм токенов. Он предназначен для глобальной защиты окружающей среды, поощряя больше людей участвовать в углеродных экологических инициативах на благо всего человечества. Официальный сайт: https://www.cebc.cc/ Whitepaper: https://www.cebc.cc/ceb.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xfa2Ad87E35Fc8D3C9f57d73C4667a4651ce6AD2f Купить CEB сейчас!

Токеномика и анализ цен Carbon Emission B (CEB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Carbon Emission B (CEB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0.0359 $ 0.0359 $ 0.0359 Узнайте больше о цене Carbon Emission B (CEB)

Токеномика Carbon Emission B (CEB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Carbon Emission B (CEB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CEB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CEB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CEB, изучите текущую цену CEB!

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