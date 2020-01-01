Токеномика CodeX (CDX) Откройте для себя ключевую информацию о CodeX (CDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CodeX (CDX) Это первое универсальное решение для разработчиков на основе искусственного интеллекта для всех широко используемых приложений Web3. Официальный сайт: https://codexchain.xyz Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/17WWfLHEDMh-pMX9tZJMyc-NHOnyAgG0b/view Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x1c3ba6cf2676cc795db02a3b2093e5076f5f330e Купить CDX сейчас!

Токеномика и анализ цен CodeX (CDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CodeX (CDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,50K $ 129,50K $ 129,50K Исторический максимум: $ 0,11732 $ 0,11732 $ 0,11732 Исторический минимум: $ 0,000078670626929019 $ 0,000078670626929019 $ 0,000078670626929019 Текущая цена: $ 0,0001295 $ 0,0001295 $ 0,0001295 Узнайте больше о цене CodeX (CDX)

Токеномика CodeX (CDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CodeX (CDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDX, изучите текущую цену CDX!

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