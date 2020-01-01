Токеномика CheckDot (CDT) Откройте для себя ключевую информацию о CheckDot (CDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CheckDot (CDT) CheckDot - это решение для страхования пользователей DeFi. Каждый пользователь может застраховать себя по децентрализованному протоколу CheckDot от рисков Depeg, сбоя Oracle, уязвимости смарт-контракта, Hard depeg, эксплойтов кошелька и взлома платформы. Официальный сайт: https://checkdot.io/ Whitepaper: https://checkdot.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Ak3ovnWQnAxPSFoSNCoNYJLnJtQDCKRBH4HwhWkb6hFm Купить CDT сейчас!

Токеномика и анализ цен CheckDot (CDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CheckDot (CDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 587,12K $ 587,12K $ 587,12K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 7,75M $ 7,75M $ 7,75M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,6 $ 5,6 $ 5,6 Исторический минимум: $ 0,012415128747254563 $ 0,012415128747254563 $ 0,012415128747254563 Текущая цена: $ 0,0758 $ 0,0758 $ 0,0758 Узнайте больше о цене CheckDot (CDT)

Токеномика CheckDot (CDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CheckDot (CDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDT, изучите текущую цену CDT!

Как купить CDT Заинтересованы в добавлении CheckDot (CDT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CDT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CDT на MEXC прямо сейчас!

История цены CheckDot (CDT) Анализ истории цены CDT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CDT прямо сейчас!

Прогноз цены CDT Хотите узнать, куда может двигаться CDT? Наша страница прогноза цены CDT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CDT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!