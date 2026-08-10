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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Canton Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Canton Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Canton Network (CC) за сегодня

Технический анализ Canton Network (CC) за сегодня

Страница анализа Canton Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Canton Network ниже.

Изменение цены Canton Network (CC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09839---14,34%-27,28%-38,80%
Узнайте больше о цене Canton Network

Технические индикаторы Canton Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Canton Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 2
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 0Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,09822
0,09821
R2
0,09821
0,09821
R1
0,09821
0,09821
PP
0,0982
0,0982
S1
0,0982
0,0982
S2
0,09819
0,0982
S3
0,09819
0,09819

Рыночные сигналы Canton Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,59M
$6,21 M
$7,80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,85 M
3-дневные активные продажи
$0,83 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$2,29 M
7-дневные активные продажи
$2,26 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Canton Network

Чистый притокЦена CCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,17 M0,10
2026-08-09-$0,17 M0,10
2026-08-08$0,17 M0,09
2026-08-07$0,16 M0,09
2026-08-06-$0,04 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CC/USDT
$0,09841
$0,09841$0,09841
-3,53%
3.33M (USDT)
CC/USDC
$0,09852
$0,09852$0,09852
-3,44%
574.06K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CC в USD

Сумма

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CC
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1 CC = 0,09839 USD

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