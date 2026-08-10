Технический анализ Canton Network (CC) за сегодня Страница анализа Canton Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Canton Network ниже. Регистрация

Изменение цены Canton Network (CC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,09839 -- -14,34% -27,28% -38,80%

Технические индикаторы Canton Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Canton Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 2 Покупка 9 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 0 Покупка 7 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,09822 0,09821 R2 0,09821 0,09821 R1 0,09821 0,09821 PP 0,0982 0,0982 S1 0,0982 0,0982 S2 0,09819 0,0982 S3 0,09819 0,09819

Рыночные сигналы Canton Network Текущий чистый объем открытых ордеров -1,59M $6,21 M $7,80 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,85 M 3-дневные активные продажи $0,83 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $2,29 M 7-дневные активные продажи $2,26 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Canton Network Чистый приток Цена CCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,17 M 0,10 2026-08-09 -$0,17 M 0,10 2026-08-08 $0,17 M 0,09 2026-08-07 $0,16 M 0,09 2026-08-06 -$0,04 M 0,10 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Canton Network (CC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Canton Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CC / USDT $0,09841 $0,09841 $0,09841 -3,53% 3.33M (USDT) Торговля CC / USDC $0,09852 $0,09852 $0,09852 -3,44% 574.06K (USDT) Торговля