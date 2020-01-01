Токеномика CARBIFY (CBY)

Токеномика CARBIFY (CBY)

Откройте для себя ключевую информацию о CARBIFY (CBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CARBIFY (CBY)

Carbify сажает деревья и предлагает революционную альтернативу углеродным кредитам, сертифицированным Организацией Объединенных Наций. Используя технологию блокчейн, компания предоставляет углеродные офсеты самого высокого качества в мире, которые можно отследить до конкретного дерева, поглощающего CO2.

Официальный сайт:
https://carbify.io
Whitepaper:
https://docs.carbify.io
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c

Токеномика и анализ цен CARBIFY (CBY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CARBIFY (CBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 39,99M
$ 39,99M$ 39,99M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,46M
$ 10,46M$ 10,46M
Исторический максимум:
$ 3,5
$ 3,5$ 3,5
Исторический минимум:
$ 0,1451075449927514
$ 0,1451075449927514$ 0,1451075449927514
Текущая цена:
$ 0,2616
$ 0,2616$ 0,2616

Токеномика CARBIFY (CBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CARBIFY (CBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CBY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CBY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBY, изучите текущую цену CBY!

Как купить CBY

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История цены CARBIFY (CBY)

Анализ истории цены CBY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.