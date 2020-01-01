Токеномика CARBIFY (CBY) Откройте для себя ключевую информацию о CARBIFY (CBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CARBIFY (CBY) Carbify сажает деревья и предлагает революционную альтернативу углеродным кредитам, сертифицированным Организацией Объединенных Наций. Используя технологию блокчейн, компания предоставляет углеродные офсеты самого высокого качества в мире, которые можно отследить до конкретного дерева, поглощающего CO2. Официальный сайт: https://carbify.io Whitepaper: https://docs.carbify.io Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c Купить CBY сейчас!

Токеномика и анализ цен CARBIFY (CBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CARBIFY (CBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 39,99M $ 39,99M $ 39,99M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,46M $ 10,46M $ 10,46M Исторический максимум: $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 Исторический минимум: $ 0,1451075449927514 $ 0,1451075449927514 $ 0,1451075449927514 Текущая цена: $ 0,2616 $ 0,2616 $ 0,2616 Узнайте больше о цене CARBIFY (CBY)

Токеномика CARBIFY (CBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CARBIFY (CBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBY, изучите текущую цену CBY!

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