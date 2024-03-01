Токеномика CoinbarPay (CBPAY) Откройте для себя ключевую информацию о CoinbarPay (CBPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CoinbarPay (CBPAY) CoinbarPay (CBPAY) представляет собой революционное достижение в секторе платежных платформ, просто внедрив систему поощрения на основе токенов. Этот новаторский подход отличается от традиционных моделей тем, что напрямую вознаграждает всех участников сети за их вклад в развитие платформы. Используя такую систему поощрения, CBPAY не только повышает эффективность своей деятельности, но и способствует развитию экосистемы, управляемой сообществом. Официальный сайт: https://xdbchain.com/cbpay/ Whitepaper: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2024/03/CBPAY-Token-Whitepaper-V-1.0.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.xdbchain.com/ Купить CBPAY сейчас!

Токеномика и анализ цен CoinbarPay (CBPAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinbarPay (CBPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 467,08K $ 467,08K $ 467,08K Общее предложение: $ 40,00B $ 40,00B $ 40,00B Оборотное предложение: $ 3,68B $ 3,68B $ 3,68B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,08M $ 5,08M $ 5,08M Исторический максимум: $ 0,00141 $ 0,00141 $ 0,00141 Исторический минимум: $ 0,00003737095025703 $ 0,00003737095025703 $ 0,00003737095025703 Текущая цена: $ 0,0001269 $ 0,0001269 $ 0,0001269 Узнайте больше о цене CoinbarPay (CBPAY)

Токеномика CoinbarPay (CBPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoinbarPay (CBPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CBPAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CBPAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBPAY, изучите текущую цену CBPAY!

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