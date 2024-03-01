Токеномика CoinbarPay (CBPAY)

Токеномика CoinbarPay (CBPAY)

Откройте для себя ключевую информацию о CoinbarPay (CBPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CoinbarPay (CBPAY)

CoinbarPay (CBPAY) представляет собой революционное достижение в секторе платежных платформ, просто внедрив систему поощрения на основе токенов. Этот новаторский подход отличается от традиционных моделей тем, что напрямую вознаграждает всех участников сети за их вклад в развитие платформы. Используя такую систему поощрения, CBPAY не только повышает эффективность своей деятельности, но и способствует развитию экосистемы, управляемой сообществом.

Официальный сайт:
https://xdbchain.com/cbpay/
Whitepaper:
https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2024/03/CBPAY-Token-Whitepaper-V-1.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.xdbchain.com/

Токеномика и анализ цен CoinbarPay (CBPAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinbarPay (CBPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 467,08K
$ 467,08K$ 467,08K
Общее предложение:
$ 40,00B
$ 40,00B$ 40,00B
Оборотное предложение:
$ 3,68B
$ 3,68B$ 3,68B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,08M
$ 5,08M$ 5,08M
Исторический максимум:
$ 0,00141
$ 0,00141$ 0,00141
Исторический минимум:
$ 0,00003737095025703
$ 0,00003737095025703$ 0,00003737095025703
Текущая цена:
$ 0,0001269
$ 0,0001269$ 0,0001269

Токеномика CoinbarPay (CBPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CoinbarPay (CBPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CBPAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CBPAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBPAY, изучите текущую цену CBPAY!

Как купить CBPAY

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История цены CoinbarPay (CBPAY)

Анализ истории цены CBPAY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CBPAY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.