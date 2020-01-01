Токеномика CREDBULL (CBL)

Токеномика CREDBULL (CBL)

Откройте для себя ключевую информацию о CREDBULL (CBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CREDBULL (CBL)

Credbull – это инновационный и быстрорастущий проект RWA и первая ончейн платформа частных кредитных фондов, предлагающая стабильную высокую доходность и ликвидность активов. Она демократизирует доступ к высокоэффективному рынку частных кредитных займов объемом 2 триллиона долларов благодаря собственной открытой архитектуре и игровому приложению с токенами inCredbull Earn, вознаграждая пользователей доходностью до более чем 40 %.

Официальный сайт:
https://credbull.io/
Whitepaper:
https://docs.credbull.io/docs/litepaper
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6

Токеномика и анализ цен CREDBULL (CBL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CREDBULL (CBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 884,65K
$ 884,65K$ 884,65K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 190,45M
$ 190,45M$ 190,45M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,65M
$ 4,65M$ 4,65M
Исторический максимум:
$ 0,0627
$ 0,0627$ 0,0627
Исторический минимум:
$ 0,002902456239858112
$ 0,002902456239858112$ 0,002902456239858112
Текущая цена:
$ 0,004645
$ 0,004645$ 0,004645

Токеномика CREDBULL (CBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CREDBULL (CBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CBL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CBL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBL, изучите текущую цену CBL!

Как купить CBL

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История цены CREDBULL (CBL)

Анализ истории цены CBL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CBL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.