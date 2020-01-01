Токеномика CREDBULL (CBL) Откройте для себя ключевую информацию о CREDBULL (CBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CREDBULL (CBL) Credbull – это инновационный и быстрорастущий проект RWA и первая ончейн платформа частных кредитных фондов, предлагающая стабильную высокую доходность и ликвидность активов. Она демократизирует доступ к высокоэффективному рынку частных кредитных займов объемом 2 триллиона долларов благодаря собственной открытой архитектуре и игровому приложению с токенами inCredbull Earn, вознаграждая пользователей доходностью до более чем 40 %. Официальный сайт: https://credbull.io/ Whitepaper: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Купить CBL сейчас!

Токеномика и анализ цен CREDBULL (CBL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CREDBULL (CBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 884,65K $ 884,65K $ 884,65K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 190,45M $ 190,45M $ 190,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,65M $ 4,65M $ 4,65M Исторический максимум: $ 0,0627 $ 0,0627 $ 0,0627 Исторический минимум: $ 0,002902456239858112 $ 0,002902456239858112 $ 0,002902456239858112 Текущая цена: $ 0,004645 $ 0,004645 $ 0,004645 Узнайте больше о цене CREDBULL (CBL)

Токеномика CREDBULL (CBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CREDBULL (CBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CBL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CBL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBL, изучите текущую цену CBL!

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