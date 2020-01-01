Токеномика Catton AI (CATTON) Откройте для себя ключевую информацию о Catton AI (CATTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catton AI (CATTON) Catton AI совершает революцию в игровой индустрии, представляя Gaming DNA Layers для ИИ-агентов – систему, которая токенизирует уникальные черты персонажей, такие как оборонительные, атакующие и прогностические способности, позволяя игрокам улучшать игровой процесс, создавая торговые, монетизируемые активы, интегрируя управляемых ИИ NPC с легендарными IP, и способствуя погружению игроков в игровой процесс. Официальный сайт: https://catton.ai Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/EnYkmHKm13mLnBgpvHJZE2T6rqi8weQXoFuPccW9ZiD5 Купить CATTON сейчас!

Токеномика и анализ цен Catton AI (CATTON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catton AI (CATTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00007856 $ 0,00007856 $ 0,00007856 Исторический минимум: $ 0,000000061642143018 $ 0,000000061642143018 $ 0,000000061642143018 Текущая цена: $ 0,00000006602 $ 0,00000006602 $ 0,00000006602 Узнайте больше о цене Catton AI (CATTON)

Токеномика Catton AI (CATTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catton AI (CATTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATTON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATTON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATTON, изучите текущую цену CATTON!

Как купить CATTON Заинтересованы в добавлении Catton AI (CATTON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CATTON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CATTON на MEXC прямо сейчас!

История цены Catton AI (CATTON) Анализ истории цены CATTON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CATTON прямо сейчас!

Прогноз цены CATTON Хотите узнать, куда может двигаться CATTON? Наша страница прогноза цены CATTON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CATTON прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!