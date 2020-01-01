Токеномика Catheon Gaming (CATHEON) Откройте для себя ключевую информацию о Catheon Gaming (CATHEON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catheon Gaming (CATHEON) Catheon Gaming, признанная KPMG и HSBC стартапом №1 web3 в Гонконге и №8 среди 6400+ стартапов в АТР, является самой быстрорастущей интегрированной игровой и развлекательной компанией на основе блокчейна во всем мире. Официальный сайт: https://artisseinteractive.com/ Whitepaper: https://catheongaming.com/papers Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x7e7737C40878e720b32e7bC9CD096259f876d69f Купить CATHEON сейчас!

Токеномика и анализ цен Catheon Gaming (CATHEON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catheon Gaming (CATHEON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,44K $ 143,44K $ 143,44K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 968,53M $ 968,53M $ 968,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M Исторический максимум: $ 0,0066 $ 0,0066 $ 0,0066 Исторический минимум: $ 0,000125853255909729 $ 0,000125853255909729 $ 0,000125853255909729 Текущая цена: $ 0,0001481 $ 0,0001481 $ 0,0001481 Узнайте больше о цене Catheon Gaming (CATHEON)

Токеномика Catheon Gaming (CATHEON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catheon Gaming (CATHEON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATHEON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATHEON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATHEON, изучите текущую цену CATHEON!

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