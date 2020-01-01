Токеномика Catdog (CATDOG) Откройте для себя ключевую информацию о Catdog (CATDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catdog (CATDOG) Бесконечные споры между любителями кошек и собак добрались и до криптовалют, создав раскол среди фанатов мемкоины. Именно для этого и создан $CATDOG - токен, призванный объединить обе стороны. Объединив очарование кошек и собак, $CATDOG стремится положить конец этому наигранному соперничеству и создать сильное, единое сообщество. Независимо от того, любите ли вы кошек или собак, $CATDOG объединяет лучшее из обоих миров. Присоединяйтесь к нам, чтобы преодолеть разрыв и создать гармоничное будущее в криптовалюте. Пришло время раз и навсегда покончить с войной между кошками и собаками с помощью $CATDOG. Официальный сайт: https://www.cat-dog.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CATTzAwLyADd2ekzVjTjX8tVUBYfrozdkJBkutJggdB7 Купить CATDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Catdog (CATDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catdog (CATDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 310,00K $ 310,00K $ 310,00K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 310,00K $ 310,00K $ 310,00K Исторический максимум: $ 0,0009139 $ 0,0009139 $ 0,0009139 Исторический минимум: $ 0,000002048680444032 $ 0,000002048680444032 $ 0,000002048680444032 Текущая цена: $ 0,0000031 $ 0,0000031 $ 0,0000031 Узнайте больше о цене Catdog (CATDOG)

Токеномика Catdog (CATDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catdog (CATDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATDOG, изучите текущую цену CATDOG!

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