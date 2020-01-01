Токеномика Catdog (CATDOG)

Токеномика Catdog (CATDOG)

Откройте для себя ключевую информацию о Catdog (CATDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Catdog (CATDOG)

Бесконечные споры между любителями кошек и собак добрались и до криптовалют, создав раскол среди фанатов мемкоины. Именно для этого и создан $CATDOG - токен, призванный объединить обе стороны. Объединив очарование кошек и собак, $CATDOG стремится положить конец этому наигранному соперничеству и создать сильное, единое сообщество. Независимо от того, любите ли вы кошек или собак, $CATDOG объединяет лучшее из обоих миров. Присоединяйтесь к нам, чтобы преодолеть разрыв и создать гармоничное будущее в криптовалюте. Пришло время раз и навсегда покончить с войной между кошками и собаками с помощью $CATDOG.

Официальный сайт:
https://www.cat-dog.io/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CATTzAwLyADd2ekzVjTjX8tVUBYfrozdkJBkutJggdB7

Токеномика и анализ цен Catdog (CATDOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catdog (CATDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 310,00K
$ 310,00K$ 310,00K
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 310,00K
$ 310,00K$ 310,00K
Исторический максимум:
$ 0,0009139
$ 0,0009139$ 0,0009139
Исторический минимум:
$ 0,000002048680444032
$ 0,000002048680444032$ 0,000002048680444032
Текущая цена:
$ 0,0000031
$ 0,0000031$ 0,0000031

Токеномика Catdog (CATDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Catdog (CATDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CATDOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CATDOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATDOG, изучите текущую цену CATDOG!

Как купить CATDOG

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История цены Catdog (CATDOG)

Анализ истории цены CATDOG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.