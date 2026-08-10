Технический анализ Simons Cat (CAT) за сегодня Страница анализа Simons Cat предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Simons Cat ниже. Регистрация

Изменение цены Simons Cat (CAT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,000001801 -- +27,91% +35,00% -16,74%

Технические индикаторы Simons Cat

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Simons Cat на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 4 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 0 Покупка 2 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 4 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,000001797 0,000001796 R2 0,000001796 0,000001795 R1 0,000001795 0,000001795 PP 0,000001794 0,000001794 S1 0,000001793 0,000001793 S2 0,000001792 0,000001793 S3 0,000001791 0,000001792

Рыночные сигналы Simons Cat Текущий чистый объем открытых ордеров -0,71M $9,69 M $10,40 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $1,30 M 3-дневные активные продажи $1,28 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $1,35 M 7-дневные активные продажи $1,33 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Simons Cat Чистый приток Цена CATUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 0,00 2026-08-09 -$0,13 M 0,00 2026-08-08 -$0,02 M 0,00 2026-08-07 $0,00 M 0,00 2026-08-06 $0,00 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Simons Cat (CAT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Simons Cat в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CAT / USDT $0,000001801 $0,000001801 $0,000001801 -1,26% 65.26B (USDT) Торговля