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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Simons Cat, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Simons Cat, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Simons Cat (CAT) за сегодня

Технический анализ Simons Cat (CAT) за сегодня

Страница анализа Simons Cat предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Simons Cat ниже.

Изменение цены Simons Cat (CAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000001801--+27,91%+35,00%-16,74%
Узнайте больше о цене Simons Cat

Технические индикаторы Simons Cat

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Simons Cat на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,000001797
0,000001796
R2
0,000001796
0,000001795
R1
0,000001795
0,000001795
PP
0,000001794
0,000001794
S1
0,000001793
0,000001793
S2
0,000001792
0,000001793
S3
0,000001791
0,000001792

Рыночные сигналы Simons Cat

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,71M
$9,69 M
$10,40 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$1,30 M
3-дневные активные продажи
$1,28 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$1,35 M
7-дневные активные продажи
$1,33 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Simons Cat

Чистый притокЦена CATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,00
2026-08-09-$0,13 M0,00
2026-08-08-$0,02 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CAT/USDT
$0,000001801
$0,000001801$0,000001801
-1,26%
65.26B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CAT в USD

Сумма

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0,000001801 USD

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