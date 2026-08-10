Технический анализ Cash Cat (CASHCAT) за сегодня Страница анализа Cash Cat предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CASHCAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cash Cat ниже. Регистрация

Изменение цены Cash Cat (CASHCAT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,15599 -- +242,90% -22,26% +525,60%

Технические индикаторы Cash Cat

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cash Cat на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 16 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 0 Покупка 13 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 3 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,15964 0,15828 R2 0,15828 0,15749 R1 0,15758 0,15701 PP 0,15622 0,15622 S1 0,15552 0,15543 S2 0,15416 0,15495 S3 0,15346 0,15416

Рыночные сигналы Cash Cat Текущий чистый объем открытых ордеров -0,25M $0,90 M $1,15 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 3-дневные активные покупки $1,38 M 3-дневные активные продажи $1,40 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $5,51 M 7-дневные активные продажи $5,49 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Cash Cat Чистый приток Цена CASHCATUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,15 2026-08-09 $0,00 M 0,13 2026-08-08 $0,00 M 0,11 2026-08-07 $0,00 M 0,10 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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