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Технический анализ Cash Cat (CASHCAT) за сегодня

Технический анализ Cash Cat (CASHCAT) за сегодня

Страница анализа Cash Cat предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CASHCAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cash Cat ниже.

Изменение цены Cash Cat (CASHCAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,15599--+242,90%-22,26%+525,60%
Узнайте больше о цене Cash Cat

Технические индикаторы Cash Cat

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cash Cat на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 3
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,15964
0,15828
R2
0,15828
0,15749
R1
0,15758
0,15701
PP
0,15622
0,15622
S1
0,15552
0,15543
S2
0,15416
0,15495
S3
0,15346
0,15416

Рыночные сигналы Cash Cat

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$0,90 M
$1,15 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$1,38 M
3-дневные активные продажи
$1,40 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$5,51 M
7-дневные активные продажи
$5,49 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Cash Cat

Чистый притокЦена CASHCATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,15
2026-08-09$0,00 M0,13
2026-08-08$0,00 M0,11
2026-08-07$0,00 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CASHCAT/USDT
$0,15656
$0,15656$0,15656
+18,57%
18.00M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CASHCAT в USD

Сумма

CASHCAT
CASHCAT
USD
USD

1 CASHCAT = 0,15598 USD

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