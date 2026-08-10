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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CARV, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CARV, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ CARV (CARV) за сегодня

Технический анализ CARV (CARV) за сегодня

Страница анализа CARV предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CARV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CARV ниже.

Изменение цены CARV (CARV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03065--+15,79%-10,04%-53,22%
Узнайте больше о цене CARV

Технические индикаторы CARV

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CARV на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03076
0,03075
R2
0,03075
0,03075
R1
0,03075
0,03075
PP
0,03074
0,03074
S1
0,03074
0,03074
S2
0,03073
0,03074
S3
0,03073
0,03073

Рыночные сигналы CARV

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,30M
$3,32 M
$3,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,11 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала CARV

Чистый притокЦена CARVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,03
2026-08-09$0,03 M0,03
2026-08-08-$0,04 M0,03
2026-08-07-$0,02 M0,03
2026-08-06$0,03 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о CARV

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CARV/USDT
$0,03072
$0,03072$0,03072
-5,82%
1.76M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CARV в USD

Сумма

CARV
CARV
USD
USD

1 CARV = 0,03065 USD

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