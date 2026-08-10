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Технический анализ Collector Crypt (CARDS) за сегодня

Технический анализ Collector Crypt (CARDS) за сегодня

Страница анализа Collector Crypt предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CARDS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Collector Crypt ниже.

Изменение цены Collector Crypt (CARDS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,13457---0,99%-14,67%+23,56%
Узнайте больше о цене Collector Crypt

Поток капитала Collector Crypt

Чистый притокЦена CARDSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,13
2026-08-09-$0,02 M0,14
2026-08-08-$0,01 M0,15
2026-08-07-$0,01 M0,14
2026-08-06$0,00 M0,16

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CARDS/USDT
$0,13457
$0,13457$0,13457
-3,45%
569.68K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CARDS в USD

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1 CARDS = 0,13457 USD

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