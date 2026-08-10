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Технический анализ Cap (CAP) за сегодня

Технический анализ Cap (CAP) за сегодня

Страница анализа Cap предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CAP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cap ниже.

Изменение цены Cap (CAP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04638--+60,20%+174,11%+1 755,20%
Узнайте больше о цене Cap

Технические индикаторы Cap

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cap на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 1
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04698
0,04679
R2
0,04679
0,04668
R1
0,0467
0,04662
PP
0,04651
0,04651
S1
0,04642
0,0464
S2
0,04623
0,04634
S3
0,04614
0,04623

Рыночные сигналы Cap

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,61M
$5,96 M
$6,58 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,06M
3-дневные активные покупки
$3,70 M
3-дневные активные продажи
$3,76 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,13M
7-дневные активные покупки
$8,51 M
7-дневные активные продажи
$8,63 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Cap

Чистый притокЦена CAPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,74 M0,05
2026-08-09-$0,15 M0,04
2026-08-08-$0,09 M0,04
2026-08-07$0,01 M0,04
2026-08-06$0,35 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CAP/USDT
$0,04639
$0,04639$0,04639
+17,35%
10.07M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CAP в USD

Сумма

CAP
CAP
USD
USD

1 CAP = 0,04638 USD

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