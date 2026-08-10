Технический анализ Cap (CAP) за сегодня Страница анализа Cap предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CAP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cap ниже. Регистрация

Изменение цены Cap (CAP) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,04638 -- +60,20% +174,11% +1 755,20%

Технические индикаторы Cap

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cap на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 12 Нейтрально 1 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,04698 0,04679 R2 0,04679 0,04668 R1 0,0467 0,04662 PP 0,04651 0,04651 S1 0,04642 0,0464 S2 0,04623 0,04634 S3 0,04614 0,04623

Рыночные сигналы Cap Текущий чистый объем открытых ордеров -0,61M $5,96 M $6,58 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,06M 3-дневные активные покупки $3,70 M 3-дневные активные продажи $3,76 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,13M 7-дневные активные покупки $8,51 M 7-дневные активные продажи $8,63 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Cap Чистый приток Цена CAPUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,74 M 0,05 2026-08-09 -$0,15 M 0,04 2026-08-08 -$0,09 M 0,04 2026-08-07 $0,01 M 0,04 2026-08-06 $0,35 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Cap (CAP) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Cap в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CAP / USDT $0,04639 $0,04639 $0,04639 +17,35% 10.07M (USDT) Торговля