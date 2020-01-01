Токеномика Crypto-AI-Robo (CAIR)

Токеномика Crypto-AI-Robo (CAIR)

Откройте для себя ключевую информацию о Crypto-AI-Robo (CAIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Crypto-AI-Robo (CAIR)

Подобно тому, как Интернет революционизирует распространение контента, CAIR TOKEN революционизирует создание контента, объединив искусственный интеллект, блокчейн и робототехнику. Основные языковые модели, такие как GPT-3, ChatGPT, модели Text-to-Image, такие как Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, система искусственного интеллекта Text-to-Character Alethea AI, CharacterGPT, знаменуют начало новой эры в создании контента.

Официальный сайт:
https://crypto-ai-robo.com/
Whitepaper:
https://allbestico.com/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FnRxMt4B2m43iqkrB5Lsk5hUiWZBBhtEqydfwkyuPu9n

Токеномика и анализ цен Crypto-AI-Robo (CAIR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crypto-AI-Robo (CAIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M
Общее предложение:
$ 888,00M
$ 888,00M$ 888,00M
Оборотное предложение:
$ 887,84M
$ 887,84M$ 887,84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M
Исторический максимум:
$ 0,026
$ 0,026$ 0,026
Исторический минимум:
$ 0,00000527437323594
$ 0,00000527437323594$ 0,00000527437323594
Текущая цена:
$ 0,001449
$ 0,001449$ 0,001449

Токеномика Crypto-AI-Robo (CAIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Crypto-AI-Robo (CAIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAIR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAIR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAIR, изучите текущую цену CAIR!

Как купить CAIR

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История цены Crypto-AI-Robo (CAIR)

Анализ истории цены CAIR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.