Токеномика Crypto-AI-Robo (CAIR) Откройте для себя ключевую информацию о Crypto-AI-Robo (CAIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crypto-AI-Robo (CAIR) Подобно тому, как Интернет революционизирует распространение контента, CAIR TOKEN революционизирует создание контента, объединив искусственный интеллект, блокчейн и робототехнику. Основные языковые модели, такие как GPT-3, ChatGPT, модели Text-to-Image, такие как Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, система искусственного интеллекта Text-to-Character Alethea AI, CharacterGPT, знаменуют начало новой эры в создании контента. Официальный сайт: https://crypto-ai-robo.com/ Whitepaper: https://allbestico.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FnRxMt4B2m43iqkrB5Lsk5hUiWZBBhtEqydfwkyuPu9n Купить CAIR сейчас!

Токеномика и анализ цен Crypto-AI-Robo (CAIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crypto-AI-Robo (CAIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Общее предложение: $ 888,00M $ 888,00M $ 888,00M Оборотное предложение: $ 887,84M $ 887,84M $ 887,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Исторический максимум: $ 0,026 $ 0,026 $ 0,026 Исторический минимум: $ 0,00000527437323594 $ 0,00000527437323594 $ 0,00000527437323594 Текущая цена: $ 0,001449 $ 0,001449 $ 0,001449 Узнайте больше о цене Crypto-AI-Robo (CAIR)

Токеномика Crypto-AI-Robo (CAIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crypto-AI-Robo (CAIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAIR, изучите текущую цену CAIR!

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