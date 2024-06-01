Токеномика C4E (C4E) Откройте для себя ключевую информацию о C4E (C4E), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о C4E (C4E) C4E – это блокчейн-платформа DePIN первого уровня, разработанная для поддержки различных инновационных приложений в области энергетики и электронной мобильности путем создания децентрализованной и демократизированной экосистемы, основанной на сообществе. Используя модель поощрения DePIN, она предлагает возможности пассивного дохода, вознаграждая вклад и участие в экосистеме, и ускоряет переход к устойчивому будущему с конечной целью торговли энергией по принципу P2P. Официальный сайт: https://c4e.io/ Whitepaper: https://c4e.io/wp-content/uploads/2024/06/C4E-Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.c4e.io/ Купить C4E сейчас!

Токеномика и анализ цен C4E (C4E) Изучите ключевые данные о токеномике и цене C4E (C4E), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,249 $ 0,249 $ 0,249 Исторический минимум: $ 0,006714068659380798 $ 0,006714068659380798 $ 0,006714068659380798 Текущая цена: $ 0,0076 $ 0,0076 $ 0,0076 Узнайте больше о цене C4E (C4E)

Токеномика C4E (C4E): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики C4E (C4E) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов C4E, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов C4E. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой C4E, изучите текущую цену C4E!

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