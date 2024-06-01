Токеномика C4E (C4E)

Токеномика C4E (C4E)

Откройте для себя ключевую информацию о C4E (C4E), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о C4E (C4E)

C4E – это блокчейн-платформа DePIN первого уровня, разработанная для поддержки различных инновационных приложений в области энергетики и электронной мобильности путем создания децентрализованной и демократизированной экосистемы, основанной на сообществе. Используя модель поощрения DePIN, она предлагает возможности пассивного дохода, вознаграждая вклад и участие в экосистеме, и ускоряет переход к устойчивому будущему с конечной целью торговли энергией по принципу P2P.

Официальный сайт:
https://c4e.io/
Whitepaper:
https://c4e.io/wp-content/uploads/2024/06/C4E-Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.c4e.io/

Токеномика и анализ цен C4E (C4E)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене C4E (C4E), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,249
$ 0,249$ 0,249
Исторический минимум:
$ 0,006714068659380798
$ 0,006714068659380798$ 0,006714068659380798
Текущая цена:
$ 0,0076
$ 0,0076$ 0,0076

Токеномика C4E (C4E): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики C4E (C4E) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов C4E, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов C4E.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой C4E, изучите текущую цену C4E!

Как купить C4E

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История цены C4E (C4E)

Анализ истории цены C4E помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены C4E

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.