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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Chainbase, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Chainbase, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Chainbase (C) за сегодня

Технический анализ Chainbase (C) за сегодня

Страница анализа Chainbase предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике C, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Chainbase ниже.

Изменение цены Chainbase (C)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06812--+30,64%-1,64%-26,13%
Узнайте больше о цене Chainbase

Технические индикаторы Chainbase

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Chainbase на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06789
0,06784
R2
0,06784
0,06781
R1
0,06781
0,06779
PP
0,06776
0,06776
S1
0,06773
0,06773
S2
0,06768
0,06771
S3
0,06765
0,06768

Рыночные сигналы Chainbase

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,34M
$3,80 M
$4,14 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,32 M
7-дневные активные продажи
$0,32 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Chainbase

Чистый притокЦена CUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,06 M0,07
2026-08-09-$0,02 M0,06
2026-08-08$0,07 M0,06
2026-08-07-$0,02 M0,06
2026-08-06-$0,03 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
C/USDT
$0,06812
$0,06812$0,06812
+10,98%
1.11M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор C в USD

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1 C = 0,06812 USD

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