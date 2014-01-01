Токеномика BLOCK VAULT (BVT)
Информация о BLOCK VAULT (BVT)
BlockVault – это децентрализованная криптоплатформа, совершающая революцию в цифровых финансах с помощью технологии блокчейн. Мы предоставляем пользователям безопасный, прозрачный и автономный контроль над своими активами. Благодаря смарт-контрактам и управлению сообществом, BlockVault устраняет посредников и предлагает инновационные возможности для заработка, способствуя финансовой свободе и инклюзивности для глобальной базы пользователей. BlockVault сочетает в себе передовую технологию блокчейн и экосистему, ориентированную на пользователей, для создания бесшовного, бездоверительного финансового опыта. Благодаря смарт-контрактам, обеспечивающим справедливость и автоматизацию, и многоуровневой системе вознаграждений, стимулирующей рост, BlockVault находится в авангарде децентрализованных инноваций, предоставляя людям возможность инвестировать, зарабатывать и взаимодействовать, не полагаясь на централизованные системы.
Токеномика и анализ цен BLOCK VAULT (BVT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLOCK VAULT (BVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BLOCK VAULT (BVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BLOCK VAULT (BVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BVT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BVT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BVT, изучите текущую цену BVT!
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История цены BLOCK VAULT (BVT)
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 BVT = 0,0986 USD