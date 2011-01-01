Технический анализ BUTTCOIN (BUTTCOIN) за сегодня Страница анализа BUTTCOIN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BUTTCOIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BUTTCOIN ниже. Регистрация

Изменение цены BUTTCOIN (BUTTCOIN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,010626 -- +2,53% -6,09% -30,31%

Технические индикаторы BUTTCOIN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BUTTCOIN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 2 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 2 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01048 0,01047 R2 0,01047 0,01045 R1 0,01045 0,01045 PP 0,01044 0,01044 S1 0,01041 0,01042 S2 0,0104 0,01042 S3 0,01038 0,0104

Рыночные сигналы BUTTCOIN Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,03 M $0,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,00 M 7-дневные активные продажи $0,00 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала BUTTCOIN Чистый приток Цена BUTTCOINUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте BUTTCOIN (BUTTCOIN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BUTTCOIN в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BUTTCOIN / USDT $0,010626 $0,010626 $0,010626 -1,22% 5.18M (USDT) Торговля