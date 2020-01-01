Токеномика Dolos The Bully (BULLY) Откройте для себя ключевую информацию о Dolos The Bully (BULLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dolos The Bully (BULLY) Dolos The Bully – это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://www.dolosdiary.com/ Whitepaper: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Купить BULLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Dolos The Bully (BULLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dolos The Bully (BULLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: $ 960,55M $ 960,55M $ 960,55M Оборотное предложение: $ 960,55M $ 960,55M $ 960,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Исторический максимум: $ 0,2655 $ 0,2655 $ 0,2655 Исторический минимум: $ 0,00105776260074036 $ 0,00105776260074036 $ 0,00105776260074036 Текущая цена: $ 0,00116 $ 0,00116 $ 0,00116 Узнайте больше о цене Dolos The Bully (BULLY)

Токеномика Dolos The Bully (BULLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dolos The Bully (BULLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BULLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BULLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BULLY, изучите текущую цену BULLY!

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