Технический анализ The Bull (BULLCOIN) за сегодня Страница анализа The Bull предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BULLCOIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Bull ниже. Регистрация

Изменение цены The Bull (BULLCOIN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,004807 -- +220,46% +220,46% +220,46%

Технические индикаторы The Bull

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Bull на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 16 Нейтрально 3 Покупка 7 Скользящие средние : Продажа Продажа 9 Нейтрально 1 Покупка 4 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,004791 0,004786 R2 0,004786 0,004783 R1 0,004784 0,004782 PP 0,004779 0,004779 S1 0,004777 0,004776 S2 0,004772 0,004775 S3 0,00477 0,004772

Рыночные сигналы The Bull Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,03 M $0,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,00 M 7-дневные активные продажи $0,00 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала The Bull Чистый приток Цена BULLCOINUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте The Bull (BULLCOIN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Bull в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BULLCOIN / USD1 $0,004804 $0,004804 $0,004804 -6,61% 10.64M (USDT) Торговля BULLCOIN / USDT $0,004807 $0,004807 $0,004807 -6,09% 13.85M (USDT) Торговля