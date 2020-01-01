Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по The Bull, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по The Bull, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о BULLCOIN

Информация о цене BULLCOIN

Что такое BULLCOIN

Официальный сайт BULLCOIN

Токеномика BULLCOIN

Прогноз цен BULLCOIN

История BULLCOIN

Руководство по покупке BULLCOIN

Конвертер валют BULLCOIN в фиат

BULLCOIN на споте

Фьючерсы BULLCOIN USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ The Bull (BULLCOIN) за сегодня

Технический анализ The Bull (BULLCOIN) за сегодня

Страница анализа The Bull предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BULLCOIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Bull ниже.

Изменение цены The Bull (BULLCOIN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,004807--+220,46%+220,46%+220,46%
Узнайте больше о цене The Bull

Технические индикаторы The Bull

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Bull на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 3
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 1Покупка 4
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,004791
0,004786
R2
0,004786
0,004783
R1
0,004784
0,004782
PP
0,004779
0,004779
S1
0,004777
0,004776
S2
0,004772
0,004775
S3
0,00477
0,004772

Рыночные сигналы The Bull

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала The Bull

Чистый притокЦена BULLCOINUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о The Bull

Торгуйте The Bull (BULLCOIN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Bull в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BULLCOIN/USD1
$0,004804
$0,004804$0,004804
-6,61%
10.64M (USDT)
BULLCOIN/USDT
$0,004807
$0,004807$0,004807
-6,09%
13.85M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BULLCOIN в USD

Сумма

BULLCOIN
BULLCOIN
USD
USD

1 BULLCOIN = 0,004807 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.