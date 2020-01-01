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Технический анализ BULLA (BULLA) за сегодня

Технический анализ BULLA (BULLA) за сегодня

Страница анализа BULLA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BULLA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BULLA ниже.

Изменение цены BULLA (BULLA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,015--+0,69%+145,78%+92,75%
Узнайте больше о цене BULLA

Технические индикаторы BULLA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BULLA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 20
Нейтрально 0
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,015061
0,015032
R2
0,015032
0,014998
R1
0,014973
0,014977
PP
0,014944
0,014944
S1
0,014885
0,01491
S2
0,014856
0,014889
S3
0,014797
0,014856

Рыночные сигналы BULLA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,10 M
$1,27 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,37 M
3-дневные активные продажи
$0,37 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,82 M
7-дневные активные продажи
$0,80 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BULLA

Чистый притокЦена BULLAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BULLA/USDT
$0,014952
$0,014952$0,014952
-4,65%
55.05M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BULLA в USD

Сумма

BULLA
BULLA
USD
USD

1 BULLA = 0,015 USD

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