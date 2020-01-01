Технический анализ BeatSwap (BTX) за сегодня Страница анализа BeatSwap предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BTX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BeatSwap ниже. Регистрация

Изменение цены BeatSwap (BTX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,039847 -- +9,03% +78,95% +183,72%

Технические индикаторы BeatSwap

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BeatSwap на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 5 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 0 Покупка 1 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 5 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03972 0,03971 R2 0,03971 0,03969 R1 0,03968 0,03968 PP 0,03967 0,03967 S1 0,03964 0,03965 S2 0,03963 0,03964 S3 0,0396 0,03963

Рыночные сигналы BeatSwap Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,03 M $0,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,00 M 7-дневные активные продажи $0,00 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала BeatSwap Чистый приток Цена BTXUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте BeatSwap (BTX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BeatSwap в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BTX / USDT $0,039847 $0,039847 $0,039847 +1,00% 4.38M (USDT) Торговля