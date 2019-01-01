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Технический анализ Bitway (BTW) за сегодня

Технический анализ Bitway (BTW) за сегодня

Страница анализа Bitway предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BTW, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bitway ниже.

Изменение цены Bitway (BTW)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,197092--+113,93%+200,35%+1 243,77%
Узнайте больше о цене Bitway

Технические индикаторы Bitway

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bitway на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 1
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,19831
0,19816
R2
0,19816
0,19799
R1
0,19787
0,19789
PP
0,19772
0,19772
S1
0,19743
0,19755
S2
0,19728
0,19745
S3
0,19699
0,19728

Рыночные сигналы Bitway

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,85M
$5,82 M
$6,67 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
3-дневные активные покупки
$15,12 M
3-дневные активные продажи
$15,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,29M
7-дневные активные покупки
$32,65 M
7-дневные активные продажи
$32,95 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bitway

Чистый притокЦена BTWUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BTW/USDT
$0,197983
$0,197983$0,197983
-3,61%
4.76M (USDT)
BTW/USDC
$0,197822
$0,197822$0,197822
-3,27%
267.17K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BTW в USD

Сумма

BTW
BTW
USD
USD

1 BTW = 0,197092 USD

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