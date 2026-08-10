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Технический анализ Bitlayer (BTR) за сегодня

Технический анализ Bitlayer (BTR) за сегодня

Страница анализа Bitlayer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BTR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bitlayer ниже.

Изменение цены Bitlayer (BTR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02193--+12,40%+21,36%-27,63%
Узнайте больше о цене Bitlayer

Технические индикаторы Bitlayer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bitlayer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 6
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 1Покупка 3
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02208
0,02207
R2
0,02207
0,02206
R1
0,02206
0,02206
PP
0,02205
0,02205
S1
0,02204
0,02204
S2
0,02203
0,02204
S3
0,02202
0,02203

Рыночные сигналы Bitlayer

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,04M
$3,39 M
$3,35 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,09 M
7-дневные активные продажи
$0,10 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bitlayer

Чистый притокЦена BTRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,02
2026-08-09$0,00 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,01 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BTR/USDT
$0,02193
$0,02193$0,02193
-1,17%
3.05M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BTR в USD

Сумма

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0,02193 USD

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