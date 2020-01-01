Токеномика Bitfinity Network (BTF) Откройте для себя ключевую информацию о Bitfinity Network (BTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitfinity Network (BTF) Bitfinity Network – это молниеносно быстрое решение Bitcoin 2 уровная, которое привносит возможности смарт-контрактов, подобных Ethereum, в Bitcoin и такие активы Bitcoin, как Runes, делая сеть более интересной, быстрой и мощной. Bitfinity расширяет функциональность Bitcoin, интегрируя Runes (заменяемые токены) и Ordinals (NFT) в среду EVM (Ethereum Virtual Machine). Официальный сайт: https://bitfinity.network/ Whitepaper: https://github.com/bitfinity-network/whitepapers Обозреватель блоков: https://explorer.mainnet.bitfinity.network/ Купить BTF сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitfinity Network (BTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitfinity Network (BTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,63M $ 3,63M $ 3,63M Исторический максимум: $ 0,3476 $ 0,3476 $ 0,3476 Исторический минимум: $ 0,003806959897197369 $ 0,003806959897197369 $ 0,003806959897197369 Текущая цена: $ 0,003631 $ 0,003631 $ 0,003631 Узнайте больше о цене Bitfinity Network (BTF)

Токеномика Bitfinity Network (BTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitfinity Network (BTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTF, изучите текущую цену BTF!

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