Токеномика Bitfinity Network (BTF)
Информация о Bitfinity Network (BTF)
Bitfinity Network – это молниеносно быстрое решение Bitcoin 2 уровная, которое привносит возможности смарт-контрактов, подобных Ethereum, в Bitcoin и такие активы Bitcoin, как Runes, делая сеть более интересной, быстрой и мощной. Bitfinity расширяет функциональность Bitcoin, интегрируя Runes (заменяемые токены) и Ordinals (NFT) в среду EVM (Ethereum Virtual Machine).
Токеномика и анализ цен Bitfinity Network (BTF)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitfinity Network (BTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Bitfinity Network (BTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Bitfinity Network (BTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BTF, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BTF.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTF, изучите текущую цену BTF!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 BTF = 0,003631 USD