Токеномика BSX Protocol (BSX)

Токеномика BSX Protocol (BSX)

Откройте для себя ключевую информацию о BSX Protocol (BSX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BSX Protocol (BSX)

"BSX разрабатывает самый быстрые, простые и безопасные бессрочные фьючерсы DEX на рынке. BSX работает на Base L2, пользовательском Ethereum-роллапе, построенном с использованием стека Optimism. В ней интегрирована центральная книга лимитных ордеров офчейн для эффективного согласования сделок с расчетами на ончейн с помощью смарт-контрактов на Ethereum L2. Такая конструкция обеспечивает высокопроизводительную торговлю с низкой задержкой, схожую с централизованными биржами, сохраняя при этом безопасность и прозрачность децентрализованных систем. BSX поддерживается Coinbase Ventures, Blockchain Capital и другими известными криптовалютными инвесторами и разработчиками, а Артур Хейс является советником BSX с первого дня. BSX создана бывшими членами команд Coinbase, Kraken и FalconX."

Официальный сайт:
https://www.bsx.exchange/
Whitepaper:
https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e

Токеномика и анализ цен BSX Protocol (BSX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BSX Protocol (BSX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,15M
$ 2,15M$ 2,15M
Общее предложение:
$ 998,00M
$ 998,00M$ 998,00M
Оборотное предложение:
$ 189,48M
$ 189,48M$ 189,48M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,31M
$ 11,31M$ 11,31M
Исторический максимум:
$ 0,44982
$ 0,44982$ 0,44982
Исторический минимум:
$ 0,008485833777358426
$ 0,008485833777358426$ 0,008485833777358426
Текущая цена:
$ 0,01133
$ 0,01133$ 0,01133

Токеномика BSX Protocol (BSX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BSX Protocol (BSX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BSX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BSX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSX, изучите текущую цену BSX!

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История цены BSX Protocol (BSX)

Анализ истории цены BSX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.