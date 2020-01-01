Токеномика BSX Protocol (BSX) Откройте для себя ключевую информацию о BSX Protocol (BSX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BSX Protocol (BSX) "BSX разрабатывает самый быстрые, простые и безопасные бессрочные фьючерсы DEX на рынке. BSX работает на Base L2, пользовательском Ethereum-роллапе, построенном с использованием стека Optimism. В ней интегрирована центральная книга лимитных ордеров офчейн для эффективного согласования сделок с расчетами на ончейн с помощью смарт-контрактов на Ethereum L2. Такая конструкция обеспечивает высокопроизводительную торговлю с низкой задержкой, схожую с централизованными биржами, сохраняя при этом безопасность и прозрачность децентрализованных систем. BSX поддерживается Coinbase Ventures, Blockchain Capital и другими известными криптовалютными инвесторами и разработчиками, а Артур Хейс является советником BSX с первого дня. BSX создана бывшими членами команд Coinbase, Kraken и FalconX." Официальный сайт: https://www.bsx.exchange/ Whitepaper: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e Купить BSX сейчас!

Токеномика и анализ цен BSX Protocol (BSX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BSX Protocol (BSX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Общее предложение: $ 998,00M $ 998,00M $ 998,00M Оборотное предложение: $ 189,48M $ 189,48M $ 189,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,31M $ 11,31M $ 11,31M Исторический максимум: $ 0,44982 $ 0,44982 $ 0,44982 Исторический минимум: $ 0,008485833777358426 $ 0,008485833777358426 $ 0,008485833777358426 Текущая цена: $ 0,01133 $ 0,01133 $ 0,01133 Узнайте больше о цене BSX Protocol (BSX)

Токеномика BSX Protocol (BSX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BSX Protocol (BSX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSX, изучите текущую цену BSX!

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