Токеномика Blocksport (BSPT)

Токеномика Blocksport (BSPT)

Откройте для себя ключевую информацию о Blocksport (BSPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Blocksport (BSPT)

Blocksport запускает платформу NFT для сближения клубов, болельщиков и спонсоров. Современная платформа NFT предоставляет такие возможности, как выпуск токенов NFT и фанатских токенов, аукцион, торги, а также майнинг NFT. Blocksport стремится создать спортивную экологию для любителей спорта, которая объединит игры, спортивные NFT и управление сообществом болельщиков. NFTs Blocksport запускает уникальные NFTs спортивных активов, таких как коллекционные карточки, памятные вещи, видео, фотографии, товары, скины, которые могут быть постоянно собраны фанатами. Предложение фан-токенов Blocksport сотрудничает со всемирно известными клубами и выпускает фан-токены для этих клубов. Болельщики, владеющие фан-токенами, могут участвовать и влиять на принятие важных решений, связанных с клубом. Ставки Платформа Blocksport NFT интегрирует BSPT, звездные карты NFT и фан-токены в игры DeFi, а также улучшает взаимодействие фанатов через режим "играй и зарабатывай".

Официальный сайт:
https://blocksport.io/
Whitepaper:
https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5

Токеномика и анализ цен Blocksport (BSPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blocksport (BSPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 40,40K
$ 40,40K$ 40,40K
Исторический максимум:
$ 0,23
$ 0,23$ 0,23
Исторический минимум:
$ 0,000029564578177158
$ 0,000029564578177158$ 0,000029564578177158
Текущая цена:
$ 0,0000404
$ 0,0000404$ 0,0000404

Токеномика Blocksport (BSPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blocksport (BSPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BSPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BSPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSPT, изучите текущую цену BSPT!

Как купить BSPT

Заинтересованы в добавлении Blocksport (BSPT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BSPT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Blocksport (BSPT)

Анализ истории цены BSPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BSPT

Хотите узнать, куда может двигаться BSPT? Наша страница прогноза цены BSPT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.