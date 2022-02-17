Токеномика Blocksport (BSPT)
Информация о Blocksport (BSPT)
Blocksport запускает платформу NFT для сближения клубов, болельщиков и спонсоров. Современная платформа NFT предоставляет такие возможности, как выпуск токенов NFT и фанатских токенов, аукцион, торги, а также майнинг NFT. Blocksport стремится создать спортивную экологию для любителей спорта, которая объединит игры, спортивные NFT и управление сообществом болельщиков. NFTs Blocksport запускает уникальные NFTs спортивных активов, таких как коллекционные карточки, памятные вещи, видео, фотографии, товары, скины, которые могут быть постоянно собраны фанатами. Предложение фан-токенов Blocksport сотрудничает со всемирно известными клубами и выпускает фан-токены для этих клубов. Болельщики, владеющие фан-токенами, могут участвовать и влиять на принятие важных решений, связанных с клубом. Ставки Платформа Blocksport NFT интегрирует BSPT, звездные карты NFT и фан-токены в игры DeFi, а также улучшает взаимодействие фанатов через режим "играй и зарабатывай".
Токеномика и анализ цен Blocksport (BSPT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blocksport (BSPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Blocksport (BSPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Blocksport (BSPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BSPT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BSPT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSPT, изучите текущую цену BSPT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 BSPT = 0,0000404 USD