Токеномика Blocksport (BSPT) Откройте для себя ключевую информацию о Blocksport (BSPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blocksport (BSPT) Blocksport запускает платформу NFT для сближения клубов, болельщиков и спонсоров. Современная платформа NFT предоставляет такие возможности, как выпуск токенов NFT и фанатских токенов, аукцион, торги, а также майнинг NFT. Blocksport стремится создать спортивную экологию для любителей спорта, которая объединит игры, спортивные NFT и управление сообществом болельщиков. NFTs Blocksport запускает уникальные NFTs спортивных активов, таких как коллекционные карточки, памятные вещи, видео, фотографии, товары, скины, которые могут быть постоянно собраны фанатами. Предложение фан-токенов Blocksport сотрудничает со всемирно известными клубами и выпускает фан-токены для этих клубов. Болельщики, владеющие фан-токенами, могут участвовать и влиять на принятие важных решений, связанных с клубом. Ставки Платформа Blocksport NFT интегрирует BSPT, звездные карты NFT и фан-токены в игры DeFi, а также улучшает взаимодействие фанатов через режим "играй и зарабатывай". Официальный сайт: https://blocksport.io/ Whitepaper: https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5 Купить BSPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Blocksport (BSPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blocksport (BSPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,40K $ 40,40K $ 40,40K Исторический максимум: $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 Исторический минимум: $ 0,000029564578177158 $ 0,000029564578177158 $ 0,000029564578177158 Текущая цена: $ 0,0000404 $ 0,0000404 $ 0,0000404 Узнайте больше о цене Blocksport (BSPT)

Токеномика Blocksport (BSPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blocksport (BSPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSPT, изучите текущую цену BSPT!

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