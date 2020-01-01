Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Broccoli, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Broccoli, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о BROCCOLIF3B

Информация о цене BROCCOLIF3B

Что такое BROCCOLIF3B

Официальный сайт BROCCOLIF3B

Токеномика BROCCOLIF3B

Прогноз цен BROCCOLIF3B

История BROCCOLIF3B

Руководство по покупке BROCCOLIF3B

Конвертер валют BROCCOLIF3B в фиат

BROCCOLIF3B на споте

Фьючерсы BROCCOLIF3B USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Broccoli (BROCCOLIF3B) за сегодня

Технический анализ Broccoli (BROCCOLIF3B) за сегодня

Страница анализа Broccoli предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BROCCOLIF3B, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Broccoli ниже.

Изменение цены Broccoli (BROCCOLIF3B)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,006683--+3,37%+14,33%+24,96%
Узнайте больше о цене Broccoli

Технические индикаторы Broccoli

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Broccoli на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,006691
0,00669
R2
0,00669
0,006688
R1
0,006688
0,006688
PP
0,006686
0,006686
S1
0,006685
0,006685
S2
0,006683
0,006685
S3
0,006682
0,006683

Рыночные сигналы Broccoli

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,42M
$6,68 M
$7,10 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,20 M
3-дневные активные продажи
$0,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,24 M
7-дневные активные продажи
$0,22 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Broccoli

Чистый притокЦена BROCCOLIF3BUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Broccoli

Торгуйте Broccoli (BROCCOLIF3B) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Broccoli в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BROCCOLIF3B/USDT
$0,006686
$0,006686$0,006686
+5,22%
20.10M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BROCCOLIF3B в USD

Сумма

BROCCOLIF3B
BROCCOLIF3B
USD
USD

1 BROCCOLIF3B = 0,006683 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.