Технический анализ Broccoli (BROCCOLIF3B) за сегодня Страница анализа Broccoli предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BROCCOLIF3B, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Broccoli ниже. Регистрация

Изменение цены Broccoli (BROCCOLIF3B) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,006683 -- +3,37% +14,33% +24,96%

Технические индикаторы Broccoli

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Broccoli на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 0 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,006691 0,00669 R2 0,00669 0,006688 R1 0,006688 0,006688 PP 0,006686 0,006686 S1 0,006685 0,006685 S2 0,006683 0,006685 S3 0,006682 0,006683

Рыночные сигналы Broccoli Текущий чистый объем открытых ордеров -0,42M $6,68 M $7,10 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,20 M 3-дневные активные продажи $0,19 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,24 M 7-дневные активные продажи $0,22 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Broccoli Чистый приток Цена BROCCOLIF3BUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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