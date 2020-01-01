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Технический анализ Broccoli (BROCCOLIF3B) за сегодня
Изменение цены Broccoli (BROCCOLIF3B)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,006683
|--
|+3,37%
|+14,33%
|+24,96%
Технические индикаторы Broccoli
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Broccoli на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 14
|Нейтрально 0
|Покупка 0
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 4
|Нейтрально 0
|Покупка 8
Рыночные сигналы Broccoli
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Broccoli
|История
|Чистый приток
|Цена
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.