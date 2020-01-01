Токеномика Broccoli (BROCCOLIF2B) Откройте для себя ключевую информацию о Broccoli (BROCCOLIF2B), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Broccoli (BROCCOLIF2B) Официальный сайт: https://broccolibnb.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x23D3F4EaaA515403C6765bb623F287a8Cca28F2b Купить BROCCOLIF2B сейчас!

Токеномика и анализ цен Broccoli (BROCCOLIF2B) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Broccoli (BROCCOLIF2B), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 184,61M $ 184,61M $ 184,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,36M $ 8,36M $ 8,36M Исторический максимум: $ 0,22294 $ 0,22294 $ 0,22294 Исторический минимум: $ 0,003960407616679752 $ 0,003960407616679752 $ 0,003960407616679752 Текущая цена: $ 0,008358 $ 0,008358 $ 0,008358 Узнайте больше о цене Broccoli (BROCCOLIF2B)

Токеномика Broccoli (BROCCOLIF2B): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Broccoli (BROCCOLIF2B) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BROCCOLIF2B, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BROCCOLIF2B. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROCCOLIF2B, изучите текущую цену BROCCOLIF2B!

Как купить BROCCOLIF2B Заинтересованы в добавлении Broccoli (BROCCOLIF2B) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BROCCOLIF2B, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BROCCOLIF2B на MEXC прямо сейчас!

История цены Broccoli (BROCCOLIF2B) Анализ истории цены BROCCOLIF2B помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BROCCOLIF2B прямо сейчас!

Прогноз цены BROCCOLIF2B Хотите узнать, куда может двигаться BROCCOLIF2B? Наша страница прогноза цены BROCCOLIF2B объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BROCCOLIF2B прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!