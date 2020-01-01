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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CZ S DOG, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CZ S DOG, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ CZ S DOG (BROCCOLI) за сегодня

Технический анализ CZ S DOG (BROCCOLI) за сегодня

Страница анализа CZ S DOG предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BROCCOLI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CZ S DOG ниже.

Изменение цены CZ S DOG (BROCCOLI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01903--+33,82%+50,07%+12,73%
Узнайте больше о цене CZ S DOG

Технические индикаторы CZ S DOG

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CZ S DOG на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 14
Нейтрально 0
Покупка 12
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 0Покупка 9
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01925
0,0192
R2
0,0192
0,01914
R1
0,0191
0,0191
PP
0,01904
0,01904
S1
0,01895
0,01899
S2
0,01889
0,01895
S3
0,0188
0,01889

Рыночные сигналы CZ S DOG

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,18M
$2,94 M
$3,12 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,30 M
3-дневные активные продажи
$0,29 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,37 M
7-дневные активные продажи
$0,36 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала CZ S DOG

Чистый притокЦена BROCCOLIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BROCCOLI/USDT
$0,01903
$0,01903$0,01903
-5,83%
22.95M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BROCCOLI в USD

Сумма

BROCCOLI
BROCCOLI
USD
USD

1 BROCCOLI = 0,01902 USD

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