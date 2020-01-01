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Технический анализ BRL (BRL) за сегодня

Технический анализ BRL (BRL) за сегодня

Страница анализа BRL предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BRL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BRL ниже.

Изменение цены BRL (BRL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,196---0,11%+2,45%-3,83%
Узнайте больше о цене BRL

Технические индикаторы BRL

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BRL на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 3
Нейтрально 17
Покупка 6
Скользящие средние:НейтральноПродажа 0Нейтрально 10Покупка 4
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 7Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1962
0,1961
R2
0,1961
0,1961
R1
0,1961
0,1961
PP
0,196
0,196
S1
0,196
0,196
S2
0,1959
0,196
S3
0,1959
0,1959

Рыночные сигналы BRL

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,22M
$4,48 M
$4,26 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BRL

Чистый притокЦена BRLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BRL/USDT
$0,1961
$0,1961$0,1961
+0,15%
658.41K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BRL в USD

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USD

1 BRL = 0,196 USD

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