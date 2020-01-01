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Технический анализ Coinbase Man (BRIAN) за сегодня

Технический анализ Coinbase Man (BRIAN) за сегодня

Страница анализа Coinbase Man предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BRIAN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Coinbase Man ниже.

Изменение цены Coinbase Man (BRIAN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0002266---25,19%-95,47%-95,47%
Узнайте больше о цене Coinbase Man

Технические индикаторы Coinbase Man

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Coinbase Man на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 14
Нейтрально 2
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0002261
0,000226
R2
0,000226
0,0002259
R1
0,0002258
0,0002259
PP
0,0002257
0,0002257
S1
0,0002255
0,0002256
S2
0,0002255
0,0002256
S3
0,0002253
0,0002255

Рыночные сигналы Coinbase Man

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Coinbase Man

Чистый притокЦена BRIANUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BRIAN/USD1
$0,0002301
$0,0002301$0,0002301
-2,19%
241.49M (USDT)
BRIAN/USDT
$0,0002266
$0,0002266$0,0002266
-3,82%
287.48M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BRIAN в USD

Сумма

BRIAN
BRIAN
USD
USD

1 BRIAN = 0,0002266 USD

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