Технический анализ Coinbase Man (BRIAN) за сегодня Страница анализа Coinbase Man предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BRIAN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Coinbase Man ниже. Регистрация

Изменение цены Coinbase Man (BRIAN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0002266 -- -25,19% -95,47% -95,47%

Технические индикаторы Coinbase Man

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Coinbase Man на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 14 Нейтрально 2 Покупка 10 Скользящие средние : Продажа Продажа 11 Нейтрально 0 Покупка 3 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0002261 0,000226 R2 0,000226 0,0002259 R1 0,0002258 0,0002259 PP 0,0002257 0,0002257 S1 0,0002255 0,0002256 S2 0,0002255 0,0002256 S3 0,0002253 0,0002255

Рыночные сигналы Coinbase Man Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,03 M $0,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,01 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,03 M 7-дневные активные продажи $0,03 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Coinbase Man Чистый приток Цена BRIANUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Coinbase Man (BRIAN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Coinbase Man в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BRIAN / USD1 $0,0002301 $0,0002301 $0,0002301 -2,19% 241.49M (USDT) Торговля BRIAN / USDT $0,0002266 $0,0002266 $0,0002266 -3,82% 287.48M (USDT) Торговля