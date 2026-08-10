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Технический анализ Brevis (BREV) за сегодня

Технический анализ Brevis (BREV) за сегодня

Страница анализа Brevis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BREV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Brevis ниже.

Изменение цены Brevis (BREV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07179--+3,45%-4,26%-45,16%
Узнайте больше о цене Brevis

Технические индикаторы Brevis

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Brevis на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07171
0,07171
R2
0,07171
0,0717
R1
0,0717
0,0717
PP
0,0717
0,0717
S1
0,07169
0,07169
S2
0,07169
0,07169
S3
0,07168
0,07169

Рыночные сигналы Brevis

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,87M
$6,15 M
$7,02 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,04 M
7-дневные активные продажи
$0,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Brevis

Чистый притокЦена BREVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,07
2026-08-09$0,01 M0,07
2026-08-08$0,02 M0,07
2026-08-07-$0,01 M0,07
2026-08-06-$0,02 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BREV/USDT
$0,07177
$0,07177$0,07177
-1,06%
775.16K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BREV в USD

Сумма

BREV
BREV
USD
USD

1 BREV = 0,07179 USD

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