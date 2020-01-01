Токеномика BitBrawl (BRAWL) Откройте для себя ключевую информацию о BitBrawl (BRAWL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitBrawl (BRAWL) BitBrawl - это инновационный файтинг на основе блокчейна в сети Solana, где любимые вами цифровые предметы коллекционирования оживают в виде играбельных бойцов. Игроки сражаются с такими известными коллекционерами NFT, как DeGods, y00ts, MadLads и MAYC, а также с 20+ другими персонажами NFT. Официальный сайт: https://brawlailayer.org/ Whitepaper: https://bitbrawl.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5mdBkZ4dTP94SE7PyiuWseTDAd1kYxSk6oYaWB7186s7 Купить BRAWL сейчас!

Токеномика и анализ цен BitBrawl (BRAWL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitBrawl (BRAWL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 394,49K $ 394,49K $ 394,49K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 8,81B $ 8,81B $ 8,81B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 448,00K $ 448,00K $ 448,00K Исторический максимум: $ 0,013 $ 0,013 $ 0,013 Исторический минимум: $ 0,000049427225205435 $ 0,000049427225205435 $ 0,000049427225205435 Текущая цена: $ 0,0000448 $ 0,0000448 $ 0,0000448 Узнайте больше о цене BitBrawl (BRAWL)

Токеномика BitBrawl (BRAWL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitBrawl (BRAWL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRAWL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRAWL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRAWL, изучите текущую цену BRAWL!

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