Токеномика BitBrawl (BRAWL)

Токеномика BitBrawl (BRAWL)

Откройте для себя ключевую информацию о BitBrawl (BRAWL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BitBrawl (BRAWL)

BitBrawl - это инновационный файтинг на основе блокчейна в сети Solana, где любимые вами цифровые предметы коллекционирования оживают в виде играбельных бойцов. Игроки сражаются с такими известными коллекционерами NFT, как DeGods, y00ts, MadLads и MAYC, а также с 20+ другими персонажами NFT.

Официальный сайт:
https://brawlailayer.org/
Whitepaper:
https://bitbrawl.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/5mdBkZ4dTP94SE7PyiuWseTDAd1kYxSk6oYaWB7186s7

Токеномика и анализ цен BitBrawl (BRAWL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitBrawl (BRAWL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 394,49K
$ 394,49K$ 394,49K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 8,81B
$ 8,81B$ 8,81B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 448,00K
$ 448,00K$ 448,00K
Исторический максимум:
$ 0,013
$ 0,013$ 0,013
Исторический минимум:
$ 0,000049427225205435
$ 0,000049427225205435$ 0,000049427225205435
Текущая цена:
$ 0,0000448
$ 0,0000448$ 0,0000448

Токеномика BitBrawl (BRAWL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BitBrawl (BRAWL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRAWL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRAWL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRAWL, изучите текущую цену BRAWL!

Как купить BRAWL

Заинтересованы в добавлении BitBrawl (BRAWL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BRAWL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены BitBrawl (BRAWL)

Анализ истории цены BRAWL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BRAWL

Хотите узнать, куда может двигаться BRAWL? Наша страница прогноза цены BRAWL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.