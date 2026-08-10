Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Bedrock, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Bedrock, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о BR

Информация о цене BR

Что такое BR

Whitepaper BR

Официальный сайт BR

Токеномика BR

Прогноз цен BR

История BR

Руководство по покупке BR

Конвертер валют BR в фиат

BR на споте

Фьючерсы BR USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Bedrock (BR) за сегодня

Технический анализ Bedrock (BR) за сегодня

Страница анализа Bedrock предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bedrock ниже.

Изменение цены Bedrock (BR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1246---12,57%-14,13%-15,30%
Узнайте больше о цене Bedrock

Технические индикаторы Bedrock

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bedrock на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 2
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,12518
0,12517
R2
0,12517
0,12515
R1
0,12515
0,12515
PP
0,12514
0,12514
S1
0,12512
0,12512
S2
0,12511
0,12512
S3
0,12509
0,12511

Рыночные сигналы Bedrock

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,54M
$6,97 M
$7,51 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,53 M
7-дневные активные продажи
$0,51 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bedrock

Чистый притокЦена BRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,13
2026-08-09$0,00 M0,12
2026-08-08$0,00 M0,13
2026-08-07$0,00 M0,14
2026-08-06$0,00 M0,15

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Bedrock

Торгуйте Bedrock (BR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bedrock в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BR/USDT
$0,1246
$0,1246$0,1246
+2,89%
483.22K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BR в USD

Сумма

BR
BR
USD
USD

1 BR = 0,1246 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.