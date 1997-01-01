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Технический анализ Backpack (BP) за сегодня

Технический анализ Backpack (BP) за сегодня

Страница анализа Backpack предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Backpack ниже.

Изменение цены Backpack (BP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,4112--+11,89%-31,21%+169,63%
Узнайте больше о цене Backpack

Технические индикаторы Backpack

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Backpack на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 11
Покупка 12
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 5Покупка 9
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 6Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3785
0,3784
R2
0,3784
0,3784
R1
0,3784
0,3784
PP
0,3783
0,3783
S1
0,3783
0,3783
S2
0,3782
0,3783
S3
0,3782
0,3782

Рыночные сигналы Backpack

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,17 M
$1,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,80 M
7-дневные активные продажи
$0,83 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Backpack

Чистый притокЦена BPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BP/USDC
$0,4108
$0,4108$0,4108
+5,60%
142.44K (USDT)
BP/USDT
$0,4112
$0,4112$0,4112
+5,62%
197.59K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BP в USD

Сумма

BP
BP
USD
USD

1 BP = 0,4112 USD

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