Токеномика BoxcatAI (BOXCAT) Откройте для себя ключевую информацию о BoxcatAI (BOXCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BoxcatAI (BOXCAT) Boxcat – это P2E-проект, основанный на сообществе мемов. Проект BOXCAT, ориентированный на сообщество пользователей, стремится к полному Web3-развлечению через NFT-персонажей, мемкоины, «кликай и зарабатывай» и VIP-вечеринки с держателями. Более 590 тыс. пользователей присоединились к нашей игре. Присоединяйтесь к нашей армии! Официальный сайт: https://boxcatai.com Whitepaper: https://boxcat.gitbook.io/boxcat Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x63eE66898ed6Fbe0116c27dFe44E18F0cB5bF963 Купить BOXCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен BoxcatAI (BOXCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BoxcatAI (BOXCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,39 $ 1,39 $ 1,39 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0002266 $ 0,0002266 $ 0,0002266 Узнайте больше о цене BoxcatAI (BOXCAT)

Токеномика BoxcatAI (BOXCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BoxcatAI (BOXCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOXCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOXCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOXCAT, изучите текущую цену BOXCAT!

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