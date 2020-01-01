Токеномика Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) Откройте для себя ключевую информацию о Bookie AI byVirtuals (BOOKIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) $BOOKIE — это платформа Bookie AI, первая полностью автономная букмекерская контора на базе ИИ. Она предлагает более выгодные коэффициенты, низкие комиссии и полную прозрачность благодаря использованию технологии блокчейн. В отличие от традиционных букмекерских контор, Bookie AI использует интеллектуальных агентов вместо трейдеров-людей, не ограничивает количество победителей и поддерживает опытных игроков, которых часто игнорируют другие. Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x5D54725b48D2C8bAdf5F6046c71c3FfB73e26228 Купить BOOKIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bookie AI byVirtuals (BOOKIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,01249 $ 0,01249 $ 0,01249 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0005006 $ 0,0005006 $ 0,0005006 Узнайте больше о цене Bookie AI byVirtuals (BOOKIE)

Токеномика Bookie AI byVirtuals (BOOKIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOKIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOKIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOKIE, изучите текущую цену BOOKIE!

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