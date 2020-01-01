Токеномика Bookie AI byVirtuals (BOOKIE)

Токеномика Bookie AI byVirtuals (BOOKIE)

Откройте для себя ключевую информацию о Bookie AI byVirtuals (BOOKIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bookie AI byVirtuals (BOOKIE)

$BOOKIE — это платформа Bookie AI, первая полностью автономная букмекерская контора на базе ИИ. Она предлагает более выгодные коэффициенты, низкие комиссии и полную прозрачность благодаря использованию технологии блокчейн. В отличие от традиционных букмекерских контор, Bookie AI использует интеллектуальных агентов вместо трейдеров-людей, не ограничивает количество победителей и поддерживает опытных игроков, которых часто игнорируют другие.

Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x5D54725b48D2C8bAdf5F6046c71c3FfB73e26228

Токеномика и анализ цен Bookie AI byVirtuals (BOOKIE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bookie AI byVirtuals (BOOKIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,01249
$ 0,01249$ 0,01249
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0005006
$ 0,0005006$ 0,0005006

Токеномика Bookie AI byVirtuals (BOOKIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOOKIE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOOKIE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOKIE, изучите текущую цену BOOKIE!

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История цены Bookie AI byVirtuals (BOOKIE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.